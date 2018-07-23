Rüzgarda uçan plaj şemsiyesi kadının göğsüne saplandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, bir kadının, rüzgarda uçan plaj şemsiyesinin göğsüne saplanması nedeniyle yaralandığı belirtildi.

46 yaşındaki kadının olay sırasında Ocean City'deki bir plajda sandalyede oturduğu ve helikopterle yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Pennsylvanialı kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiği açıklandı.

Geçen hafta da New Jersey eyaletinde İngiltere vatandaşı bir kadının bacağına plaj şemsiyesi saplanmıştı. Son olayda, sahipsiz bırakılan kiralık şemsiyenin uçup, kadının göğsüne saplandığı açıklandı.