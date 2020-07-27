Rüzgar Gibi Geçti'nin yıldızı Olivia de Havilland 104 yaşında hayatını kaybetti

'Gone with the Wind' (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolü ile bilinen oyuncu Olivia de Havilland’ ın 104 yaşında yaşamını kaybettiği duyuruldu.

The Hollywood Reporter dergisinin haberine göre 1939 yapımı efsanevi 'Gone with the Wind' filminde aldığı rolle ilk kez Oscar ödülüne aday olan Olivia de Havilland, son 60 yıldır yaşadığı Paris’teki evinde 104 yaşında hayatını kaybetti.

Havilland, 10 dalda Oscar kazanan 'Gone with the Wind' filminde Scarlett O’Hara’nın aşık olduğu Ashley’nin evlendiği Melanie rolünü üstlenmişti.

1916 doğumlu Havilland, tarihin ilk renkli filmleri arasında olan 'Gone with the Wind' filmindeki rolü ile ilk kez Oscar’a aday gösterildi. Toplam 5 kez Oscar’a aday olan oyuncu, 1947’de ‘To Each His Own’ ve 1949’da ‘The Heiress’ filmlerindeki performansıyla sinema dalındaki en prestijli ödülün sahibi oldu.

Havilland, ‘Captain Blood’ (Kanlı Korsan, 1935), ‘The Charge of the Light Brigade’ (1936), ‘The Adventures of Robin Hood’ (Vatan Kurtaran Aslan, 1938), Hush, Hush, Sweet Charlotte (Sus Sevgilim, 1964) ve buna benzer daha birçok filmdeki rolleriyle tanınıyo