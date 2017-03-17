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Rüzgar Erkoçlar’dan kadınları kızdıran sözleriyle ilgili açıklama

Erkoçlar, “Kadınlara güvenilmez” demişti

17 Mart 2017 21:27

Hülya Avşar'ın bu hafta programına konuk olan Rüzgar Erkoçlar, program yayınlanmadan önce çıkan tanıtım videosundaki "Kadınlara güvenilmez" şeklindeki sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Erkoçlar "Programın tamamını izleyin arkadaşlar" diyerek yanıt verdi.

"Bir Hülya Avşar Sohbeti"ne katılan ünlü oyuncu Erkoçlar, nişanlısı Tuğba Beyazoğlu'nun kendisini güvenilir bir erkek olarak bulduğunu ve bunun için tercih ettiğini söylemişti. Avşar’ın "Kadınlara güvenilir mi" sorusuna ise ünlü oyuncu net bir “Hayır" diyerek cevap vermişti. Erkoçlar'ın bu sözlerine kadınlardan tepki gelmişti.

Rüzgar Erkoçlar, programın fragmanının yayınlanmasının ardından kadınlardan büyük tepkiler aldı. Bu tepkilere cevapsız kalamayan Erkoçlar, Instagram'ın hikaye bölümünden video çekerek eleştirilere açıklık getirdi. "Programın tamamını izleyin arkadaşlar" dedi.

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