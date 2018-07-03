Rüzgar Erkoçlar'dan Eylül ve Leyla mesajı: Suçu nereden işledilerse oradan asın!

Cinsiyet geçiş ameliyatı geçiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül ve Ağrı'da kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla'nın cesetlerinin bulunmasına sert ifadelerle tepki gösterdi. Erkoçlar Adalet Bakanlığı'na "Bu kişiler suçu nereden işledilerse oradan asın" diye seslendi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Erkoçlar şu sözlerle Adalet Bakanlığı'na seslendi: Biz, insan diyemeyeceğim bu pisliklere hem ceza vermeyeceğiz, ceza verirsek ellerimizle besleyeceğiz ya da ilaçlı hadım mı? Eski yıllarda suçu hangi elinle işlediysen o elinle cezalandırılırdın. Bunlara da ilaçlı hadım değil, nereden işlediyse suçu oradan asacaksın" dedi.