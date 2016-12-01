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Rüzgar Erkoçlar: Kadınlar beni rahat bırakmıyor

Erkoçlar, spor yaparken çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı

01 Aralık 2016 16:31

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası "Choose" filmiyle oyunculuğa geri dönen Rüzgar Erkoçlar, filmin gala gecesinde çarpıcı bir açıklamaya imza attı. Erkoçlar, kaslı fotoğraflarıyla ilgili “Kadınlardan büyük ilgi görüyorum. Rahat bırakmıyorlar” açıklamasında bulundu.

Cinsiyet değiştirme operasyonu sonrası uzun süre oyunculuktan uzak kalan Rüzgar Erkoçlar, Choose filmindeki performansıyla beğeni topladı. Operasyon sonrası ilk kez kamera karşısına geçen Erkoçlar, filmde şizofren bir aşığı canlandırdı. Erkoçlar’a yakın arkadaşı Irmak Ünal eşlik etti. Geceye siyah takım elbisesiyle katılan Erkoçlar, “Uzun süre sonra kendimi ifade edebileceğim bir karaktere hayat verdim. Jüride sektörün duayen isimleri oturuyor. Onlar ile aynı projede olmak benim için büyük şeref” dedi.

"Kadınlar beni rahat bırakmıyorlar"

Spor yaparken çektirdiği fotoğrafları zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Rüzgar Erkoçlar, “Spor benim hayatım. Bu kadar koşturmanın arasında vakit bulabilirsem gidiyorum. Onun dışında DJ’lik eğitimi alıyorum” dedi. Erkoçlar, kaslı fotoğraflarıyla ilgili “Kadınlardan büyük ilgi görüyorum. Rahat bırakmıyorlar” açıklamasında bulundu.

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Cinsiyet değiştirmeChooseRüzgar Erkoçlar

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