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Çevre

Rüzgar çiftlikleri iklimi değiştiriyor

Dünyanın en büyük dört "rüzgar çiftliğine" evsahipliği yapan ABD'nin Teksas eyaletine ait uydu verileri incelendi

30 Nisan 2012 17:04

New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, çevre dostu olarak gösterilen rüzgâr çiftliklerinin iklim değişikliğine neden olabileceği ortaya çıktı.

Büyük rüzg r türbinlerinin bulunduğu çiftliklerde yere yakın havanın yükseğe taşındığı, bu durumun da bulut oluşumunu ve rüzgar hızlarını da etkilediği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre, dünyanın en büyük dört "rüzgar çiftliğine" evsahipliği yapan ABD'nin Teksas eyaletine ait uydu verileri incelendi.

Büyük rüzgâr türbinlerinin bulunduğu çiftliklerde yere yakın havanın yükseğe taşındığını belirleyen araştırmacılar, bu durumun bulut oluşumunu ve rüzgar hızlarını da etkilediğini bildirdi.

Sonuçlar, yerel sıcaklığın türbinlerin faaliyete geçmesinden sonra özellikle de gece sıcaklıklarının 0.72 santigrat derece arttığını gösteriyor. Bu değişimin uzun vadede doğal hayatı ve bölgesel iklim koşullarını etkileyebileceği tahmin ediliyor.

New South Wales Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi yöneticisi Steven Sherwood, New York Üniversitesi'nin araştırmasının "son derece sağlam" olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:

"Sonuçlar anlamlı. Zira geceleri yerdeki hava, birkaç yüz metre yükseklikteki havaya kıyasla oldukça soğur. Rüzgar çiftliklerinin ürettiği hafif türbülans, bu iki havanın karışmasına, dolayısıyla yerin fazla soğumamasına neden oluyor. Aynı stratejiyi, sabahları don olayına karşı önlem olarak alçaktan helikopter uçuran meyve yetiştiricileri de uygular.

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