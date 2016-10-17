Rüzgar Çetin kararına savcıdan itiraz: Daha üst oranda ceza verilsin

İstanbul Beşiktaş'taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen yönetmen Sinan Çetin'in oğlu, Rüzgar Çetin hakkındaki kararı, savcı temyiz etti. Savcı Ekrem Şakar, Rüzgar Çetin hakkında daha üst oranda ceza belirlenmesi gerektiğini belirterek kararın bozulmasını talep etti.

DHA'nın haberine göre; savcı Şakar, bilinçli taksir suçuna ilişkin TCK'nin 85/2. maddesinde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Ancak TCK'nin 61. maddesine göre temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç gibi hususların gözönünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Alkollüydü ve asli kusurlu

Dosyada Rüzgar Çetin'in 0,902 promil alkollü olduğu, önündeki aracı sollamak için ani bir manevrayla karşı yönden gelen araçlara ayrılmış şeride girdiği ve olayda asli kusurlu olduğunu ifade etti.

Savcı Şakar, mevcut deliller çerçevesinde sanığın cezalandırılmasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlike ve kusurun ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak artırılması gerektiğini belirtti. Savcı Şakar, mahkemenin dosya kapsamına uymayacak şekilde asgari hadden daha az uzaklaşılarak temel cezayı belirlediğini, bu yönüyle verilen kararın yöntem ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

"Karar bozulsun"

Savcı Ekrem Şakar, kararın bozulması ve toplanan delillere uygun olarak sanığa daha üst oran belirlenerek ceza verilmesi için kararı temyiz etti. Temyiz dilekçesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere kararı veren İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Olayın geçmişi

Rüzgar Çetin, “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan yargılandığı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Tahliyesinin hemen ardından mahkeme savcısı, mevcut delil durumu, dosyadaki raporlar, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin'in tahliyesine itiraz edip tutuklanmaması halinde yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etmişti.



İtirazı değerlendiren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi de yeniden tutuklama talebini reddederek Çetin hakkında 5 Ekim'de yurtdışına çıkış yasağı koymuştu.