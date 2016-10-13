Mahkemenin gerekçeli Rüzgar Çetin kararından: Mağdur olmaması için tahliye edildi!

Beşiktaş'ta lüks aracıyla polis otosuna çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, polis memuru Emre Tetik'in ise yaralanmasına neden olan yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin hakkında verilen tahliye kararının gerekçesi ortaya çıktı.Gerekçede Rüzgar Çetin için "Tutukluluk halinin devamının mağduriyete sebebiyet vereceğinin açık olması nedenleriyle sanığın tahliyesine karar verilmiştir” denildi.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, kaza anında Rüzgar Çetin'in alkollü olduğu, araç kullanabilecek durumda olmamasına rağmen hız limitini aştığı, şerit ihlali yaptığı vurgulandı. Rüzgar Çetin'in neden tahliye edildiği anlatıldı. Karara şerh koyan Mahkeme Başkanı ise Rüzgar Çetin'in 15 yıl hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin Rüzgür Çetin'e verdiği ve oy çokluğu ile aldığı 6 yıl 3 ay hapis ceza kararının gerekçesi 15 sayfayı buldu.

Mahkemenin gerekçeli kararında, Çetin'in alkol muayenesinin 1 saat 4 dakika sonra yapıldığı belirtilerek, "Alkol düzeyinin 1 saatte ortalama 0,15 promil gram azaldığının tıbben belirlendiği bu sebeple kaza anında alkol oranının 107 promil civarında olduğu" belirtildi.

1.00 promilden yüksek alkol oranının güvenli sürüş yeteneğini kaybettirebileceğine vurgu yapılan kararda, “Sanığın kaza anındaki alkol oranı bu veriler ışığında 1.00 promil üzerinde olduğundan güvenli bir şekilde araç kullanılamayacağı değerlendirilmiştir” denildi.

“Araç kullanacak durumda değildi"

Gerekçeli kararda Rüzgar Çetin’in alkollü olduğu ve aracı kullanabilecek durumda olmamasına rağmen hız limitini aştığı belirtilerek, direksiyon hakimiyetine de gerekli özeni göstermediğinden şerit ihlali yaptığı anlatıldı.

“Şoförlük yeteneğine güvendi"

Yaptığı kaza sonrası bir kişinin ölümüne bir kişinin de hayati tehlike geçirerek yaralanmasına sebep olduğu anlatılan kararda, “Önündeki aracı sollamak için aniden orta şeride geçtiği öngördüğü halde kendi tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, orta şeridin boş olduğu ihtimaline güvenerek, böylelikle sanığın objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek ön gördüğü ancak istemediği neticeye neden olduğu, eylemni bilinçli taksirle gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

“Kemer taksalar da sonuç değişmez"

”Kararda, kazada yaralanan polis memuru Emre Tetik’in şikayetinden vazgeçmiş olmasına rağmen, mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı için davanın düşürülmediği belirtildi. Çetin’in avukatları tarafından sıkça dile getirilen “Polislerin kemer takmaması” durumuna da değinilen kararda, polislerin kemer takmış olsalar bile bunun Çetin’in kusurlu olmasını değiştirmeyeceği anlatıldı.

Mağdur olmaması için tahliye edildi

Tutukluluk yönünden yapılan değerlendirmenin yapıldığı bölümde ise, “Sanığın 8 ayı aşkın süredir bu suçla ilgili olarak mahkememizde tutuklu olduğu, tutuklamanın bir tedbir olup, cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini evrensel hukuk ilkelerinin gereği olduğu, sanığın kaçma ve saklanma şüphesini oluşturan somut olguların bulunmaması, delillerin tamamen toplanarak hükmün kurulmuş olması, verilen ceza miktarı ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tutukluluk halinin devamının orantılılık ilkesine aykırı olduğu..” değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Çetin’in verilen cezanın 5 ay 15 gününü cezaevinde geçireceği anlatılan kararda, “Tutukluluk halinin devamının mağduriyete sebebiyet vereceğinin açık olması nedenleriyle sanığın tahliyesine karar verilmiştir” denildi.

Mahkeme Başkanı "15 yıl hapis verilmedi" dedi

Gerekçeli kararda mahkeme başkanı Erdoğan Şimşek’in, karara koyduğu muhalefet şerhinin gerekçelerine de yer verildi. Başkan Şimşek, polis aracının beyaz ve siren sistemi olması sebebiyle trafikte kolaylıkla fark edilir olduğuna dikkat çekerek, “Ceza tayin edilirken temel cezanın 10 yıl olarak tayin edilmesi. Yarı oranında artırım yapılarak sanığın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği hukuki ve vicdani kanının da bu yönde oluştuğu gerekçeleri ile çoğunluk görüşüne aksi düşünmekteyim” dedi.