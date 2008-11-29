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Yaşam

Rüyalarınızın evi Avustralya'da...

Rüyalarınızı süsleyecek bu harika ev, dünyaca ünlü Mimar Frank Macchia tarafından tasarlandı

29 Kasım 2008 02:00

Rüyalarınızı süsleyecek bu harika ev, dünyaca ünlü Mimar Frank Macchia tarafından stil, kalite, teknoloji ve yaşanılabilirliği en iyi şekilde bir arada sunacak şekilde tasarlandı.

İşte rüyalarınızın evi - FOTOGALERİ

4 yatak odası, 4 banyosu, 2 garajı, havalandırma ve güvenlik sistemleri hatta minik bir iskelesi dahi bulunan bu muhteşem bina,  akıllı bina sistemiyle de donatılmış. Ev içerisindeki sıcaklık, hava ve nem değerlerini sürekli kontrol eden bir sistem mevcut…

Rahat bir yaşam alanı sunan zemin kattaki havuza girip, yaklaşık 10 metre ötede, hemen evin önünden akan nehri izleyebilirsiniz. Oturma odasından, mutfağa; zemin katın neredeyse bütün odaları muhteşem bir manzaraya sahip. Evin önünde, nehir kenarında bulunan minik kumsal ve hemen ötesindeki iskele, bu muhteşem eve, su yoluyla gelmenize imkân yanıyor.

Evin ikinci katında ise 3 yatak odasının yanında bir de keyif odası tasarlanmış. Burada ister sinema filmleri izleyin, ister maç izleyin ya da müzik dinleyin, size kalmış.

Binanın güvenliği ise C-BUS olarak adlandırılan bir sisteme teslim edilmiş. Güvenlik, aydınlatma gibi gereksinimler bu sistem tarafından kontrol ediliyor.

Geniş teras 360 derecelik görüş alanı ve doyumsuz manzarasıyla büyülüyor. Avustralya'nın doğa harikası Noosa bölgesinde inşa edilen evler, Weyba ve Cooroilbah göllerini hem birbirine hem de Pasifik okyanusuna bağlayan doğa harikası bir bölgede konumlanmış

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