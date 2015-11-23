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Rusya'ya yönelik yaptırımlar uzuyor mu?

Kararın IŞİD ile mücadelede Rusya ile daha yakın işbirliği ihtiyacına rağmen alındığı bildirildi

23 Kasım 2015 12:40

Üst düzey bir Avrupalı yetkili, geçtiğimiz hafta Türkiye'de gerçekleştirilen G20 zirvesinde bir araya gelen Batılı liderlerin, Ukrayna'daki tutumundan dolayı Rusya üzerindeki yaptırımları altı ay daha uzatarak önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar devam ettirme konusunda anlaştığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; karar 13 Kasım'da Paris'te meydana gelen ve 130 kişinin öldüğü saldırılar sonrası IŞİD ile mücadelede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha yakın işbirliği yapılması çağrılarına rağmen alındı.

ABD Başkanı Barack Obama, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron, İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Fransa'yı temsilen orada bulunan Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Antalya'da gerçekleştirilen G20 zirvesinin bitmesine yakın bir araya gelerek bu kararı aldı.

Diplomat, liderlerin Ukrayna'da yaklaşan seçimler öncesinde Rusya üzerindeki baskıyı devam ettirmenin önemli olduğu görüşünde birleştiğini söyledi.

Diplomat, "Ukrayna'daki seçimler çok önemli. Yalnızca yaptırım kartını oynamamız durumunda istediğimizi elde etme şansımız olur. Mali yaptırımlar acı son gelene kadar devam etmeli" dedi.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) hükümetleri, Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı hareketi desteklemekle suçlanan Rusya’ya yaptırım uyguluyordu.

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