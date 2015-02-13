AB'den Rusya'ya yeni yaptırım uyarısı



AB devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonrasında açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "ateşkese rağmen sorun yaşanması halinde yeni yaptırımların devreye girebileceğini" söyledi.

AB Komisyonu'nun gelişmelere bağlı olarak uygulanacak yeni bir yaptırım paketine ilişkin hazırlık yaptığını açıklayan Merkel, daha önce kararlaştırılan bir dizi yaptırımın da pazartesi gününden itibaren uygulanmasına başlanacağını kaydetti.

Rus ve Ukraynalı 19 kişinin yanı sıra, 9 şirket ve kurumu kapsayan yaptırımlar AB'ye seyahat yasağı ve banka hesaplarının dondurulmasını öngörüyor.

AB Komisyon Başkanı Donald Tusk, "Özellikle ilk Minsk anlaşmasından sonra çok dikkatli olmayı öğrendik. Sayın Putin'in iyi niyetine olan güvenimiz sınırlı durumda" dedi.

Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Rusya'ya uygulanan yaptırımların geri alınması konusunda aceleci davranılmaması uyarısında bulundu. Röttgen, "Ateşkes için varılan bir uzlaşma yaptırımların iptalini haklı çıkarmaz" uyarısında bulundu.