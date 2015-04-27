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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'ya yaptırımlar sürecek

Polonya’da hükümetlerarası istişare toplantısına katılan Merkel, Rusya’ya yönelik yaptırımların haziranda uzatılacağı görüşünde. Polonya Başbakanı daha da sertleştirilmesi taraftarı.

27 Nisan 2015 21:26


Almanya-Polonya hükümetlerarası istişare toplantısına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin daha mart ayında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını Minsk Barış Anlaşması'nın uygulanmasına bağlama kararı aldığını hatırlattı.

Angela Merkel, “Bu paketin yerine getirilmesinin ağustos ya da eylülden uzun süreceği açık. O yüzden haziranda bu konuya odaklanacağız” dedi. Merkel, mart ayındaki anlaşma uyarınca yaptırımların uzatılması kararı alınacağından yola çıktığını söyledi.

AB, haziran ayında Minsk Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik rapor ışığında yaptırımlarla ilgili kararını verecek.

Polonya Başbakanı Ewa Kopacz, yaptırımların uygulanmaya devam edilmesi gerektiği görüşünü savundu. Rusya'ya yönelik yaptırımların haziranda daha da sertleştirilebileceğini kaydeden Kopacz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin hâlâ Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelere erişiminin olmadığını belirtti.

Kopacz, mayıs ayı sonunda ilk Almanya-Polonya yardım konvoyunun Ukrayna'ya gideceğini duyurdu.

Ortak kabine toplantısı öncesi bakanlar ve başbakanlar, cuma günü 93 yaşında hayatını kaybeden eski dışişleri bakanı Wladyslaw Bartoszewski anısına saygı duruşunda bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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