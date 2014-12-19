Rusya'nın yıldız futbolcusu Kokorin striptizci kızlarla yakalandı!

Rusya Milli Takım forması da giyen Alexandr Kokorin'in striptizci kızlarla otel odasındaki pozları yayınlandı.

6 yıldır Dinamo Moskova takımının formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu Kokorin, skandal patlak vermeden önce kız arkadaşıyla birlikte verdiği romantik pozlar vermişti.



Ancak bu fotoğraftan saatler sonra bir dergide yayınlanan fotoğrafları ise bu romantizme gölge düşürdü. İki striptizci kızla otel odasında pozlar veren futbolcunun bu hareketinden sonra gözler Alexandr Kokorin’in sevgilisine çevrildi.

23 yaşındaki Alexandr Kokorin, ülkesinde Justin Bieber’a olan benzerliğiyle biliniyor.