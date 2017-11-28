Rusya'nın uzaya fırlattığı uydu okyanusa düştü

Rusya’nın Vostoçniy üssünden fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı ve uydunun yörüngeye girmediği bildirildi. Uydunun okyanusa düştüğü tahmin ediliyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’tan yapılan açıklamada, Rusya’nın Çin sınırında bulunan Vostoçniy üssünden bugün fırlatılan Meteor M uydusu ile temas sağlanamadığı belirtildi.

Uydunun, motor aksamında yaşanan bir problem nedeniyle yörüngeye girmediğinin belirtildiği açıklamada, “Meteor M uydusunun büyük ihtimalle okyanusa düştüğü tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi.

Rusya, aralarında meteorolojik analizler için kullanılması planlanan Meteor M uydusunun da bulunduğu 18 uyduyu bugün dünyanın yörüngesine fırlatmıştı.