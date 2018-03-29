Rusya'dan Türkiye açıklaması: Sorumlu davrandılar

Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından Rusya ile İngiltere arasında başlayan, sonrasında ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin de dahil olduğu ‘casus krizi’nde Türkiye’nin konumunu değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara’nın ‘sorumlu’ davrandığını söyledi.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında, Skripal'in İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından yaşanan kriz kapsamında çok sayıda ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almasını değerlendiren Zaharova, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar” yorumunda bulundu.

Zaharova, Türkiye'nin, bir NATO ülkesine olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefiğinin aksine Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."

Skripal krizinin ardından yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tutan başta İngiltere olmak üzere birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alırken; Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in İngiltere'de, sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır" açıklamasında bulunmuştu. Bakanlar Kurulu sonrası da Rusya'ya karşı herhangi bir karar almanın düşünülmediği açıklanmıştı.