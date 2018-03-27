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Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı: Ortak karara katılmak istiyoruz, ancak sınır dışı edecek Rus casusu bulamadık

Eski Rus casus Skripal'in zehirlenmesinin ardından 24 ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı

27 Mart 2018 21:40

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’de sinir gazı ile zehirlenmesi ile başlayan kriz, AB ve NATO ülkelerinin olaydan sorumlu tuttukları Rusya’ya yönelik yaptırım kararı almalarıyla sürüyor. Dün 24 ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı ederken bugün Yeni Zelanda'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Başbakan Jacinda Ardern ''Ortak karara katılmak istiyoruz, ancak sınır dışı edecek Rus casus bulamıyoruz.'' dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizine dün 24 ülke dahil olmuş ve hepsi birer birer ülkesindeki Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Bugün bu açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Dışişleri Bakanı Winston Peters dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ardern ile Peters ''Saldırıyı kınıyoruz, uluslararası eylemi destekliyoruz, Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırıp ciddi endişelerimizi ilettik. Ancak Yeni Zelanda'da sınırdışı edecek Rus istihbarat ajanı yok'' dedi.

Ekim 2017'de 37 yaşındayken Yeni Zelanda Başbakanı olan ve dünyanın en genç kadın hükümet başkanı ünvanına sahip olan Ardern şöyle konuştu:

''Diğer ülkeler, ajan olduklarını beyan etmemiş Rus istihbaratçıları sınırdışı edeceklerini açıklasa da, buradaki yetkililer bu profile uyan kimsenin olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Olsaydı, biz de adım atardık.''

 

 

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