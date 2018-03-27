'Rus casus' krizinde Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, eski Rus ajanı Sergey Skripal’in İngiltere'de, sinir gazıyla zehirlenmesiyle ilgili "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır" açıklamasını yaptı. Bakanlar Kurulu sonrası da Rusya'ya karşı herhangi bir karar almanın düşünülmediği açıklandı.

Türk Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamasında İngiltere başta olmak üzere AB ülkeleri ve ABD'nin olayla ilgili suçlama yönelttiği Rusya'nın ismi geçmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Birleşik Krallık'ta meydana gelen kimyasal silah saldırısı" hakkındaki bir soruya cevaben açıklama yaptı.

Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur"

"Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır.

Türkiye, NATO Konseyi'nin 14 Mart'ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldı. Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yanısıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu.

Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır."

Çok sayıda diplomat sınır dışı edildi

Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlayan İngiltere, çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Bugün de Bulgaristan'ın Varna kentindeki AB Liderler Zirvesi'nde konuşan AB Konseyi başkanı Donald Tusk, Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Moskova'ya yöneltilen suçlamalar doğrultusunda İngiltere ile dayanışma amacıyla 14 AB üyesi ülkenin birçok Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını açıkladı.