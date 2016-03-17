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Ekonomi

Rusya'dan Türk Akımı yerine alternatif proje

Bulgaristan geçişli Güney Akım doğalgaz boru hattı projesi Rusya'nın yeniden gündeminde

17 Mart 2016 10:16

Rusya, 24 Kasım’da uçak kriziyle rafa kalkan Türk Akımı yerine, 2014 yılında iptal ettiği Bulgaristan geçişli Güney Akım doğalgaz boru hattı projesine yeniden dönüş yapıyor. Rusya’nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Çijov, “Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacı var. Bu bağlamda Güney Akım görüşmelerinin yeniden başlatılması perspektifi korunuyor” dedi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun Moskava kaynaklı haberine göre, Rusya’nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Vladimir Çijov, Moskova’nın 2014 yılında iptal ettiği Bulgaristan geçişli Güney Akım doğalgaz boru hattı projesine yeniden dönüş yapabileceklerini açıkladı. Rusya ile Avrupa arasında ilişkilerin ele alındığı programda doğalgaz boru hattı konusunda açıklamalarda bulunan Çijov, “Konuya objektif bakacak olursak Avrupa’nın Rusya’dan doğalgaz alımlarına ihtiyacı var. Bu bağlamda Avrupa Birliği ile Rusya arasında Güney Akım doğalgaz boru hattı görüşmelerinin yeniden başlatılması perspektifi korunuyor” dedi.

CÖMERT DAVRANMAYACAK

2014 yılı sonunda Ukrayna’da yaşanan hadiseler karşısında Bulgaristan’ın topraklarından geçiş izni vermemesi üzerine iptal edilen Güney Akım boru hattının yerine Putin Türkiye’yi ziyareti sırasında Türk Akımı projesinin ilanını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yapmıştı. Ancak bu proje de ilk önce fiyat anlaşmazlığı ve ardından 24 Kasım 2015 uçak kriziyle rafa kaldırılmıştı. Günümüz şartlarında Rusya’nın Güney Akım projesine dönüş yapabilmesi için Türkiye’nin Karadeniz sularındaki ekonomik bölgesinden geçiş yapması gerekiyor. Türkiye’nin ise zamanında verdiği geçiş izni konusunda şimdi cömert davranması beklenmiyor.

"TÜRKİYE’YE İHTİYAÇ YOK"

Rusya ise son aylarda Güney Akım hakkında, “Kırım Rusya toprağı ilan edildikten sonra Türkiye’ye ihtiyaç kalmadı. Karadeniz ortasından üçüncü ülkeye gerek duyulmadan da Karadeniz dibinden yeni boru hattını geçirebiliriz” demeye başladı. Ancak uluslararası hukuka göre Rusya’nın tek taraflı kararlarla Kırım’ı ele geçirmesi Karadeniz’deki ekonomik çıkar alanını genişletmiş olması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla Rusya’nın Türkiye veya Ukrayna ile masaya oturarak problemleri çözüme kavuşturmadan AB’nin Güney Akım projesine yeşil ışık yakması mümkün görünmüyor.

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