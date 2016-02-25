Gazprom Türkiye'ye doğalgaz akışını azalttı

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'de özel sektöre verdiği gaz miktarını yüzde 10 oranında azalttı. Enerji Bakanlığı kaynakları, bu durumun vatandaşı etkilemeyeceğini bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Gaz kısıtlamasının nedeni, Gazprom'un daha önce özel sektörle yaptığı bir anlaşmadan kaynaklanıyor. Gazprom anlaşma gereği, daha önce yüzde 10'luk bir indirime gitmişti. Ancak bu indirim daha sonra iptal edildi. Özel sektöre de zamlı fatura gönderildi. Özel sektör bu faturayı ödemeyi kabul etmeyince Gazprom, özel sektöre verdiği gazda yüzde 10'luk bir kısıntıya gitti.

Türkiye ya da Rus tarafından konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye yıllık doğalgaz ithalatının yüzde 50'den fazlasını Rusya'dan yapıyor.

Mavi Akım boru hattı ve Batı Hattı doğalgaz boru hattı, Türkiye'ye Rus gazının ulaştırıldığı iki hat.

Mavi Akım üzerinden BOTAŞ doğalgaz getirirken, 2013 yılından bu yana Batı Hattı'ndan özel firmalar doğalgaz alımı yapıyor.

Batı Hattı üzerinden gaz ithalatı için lisansı bulunan firmalar Avrasya Gaz, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji, Batı Hattı AŞ, Enerco ve Shell Enerji.