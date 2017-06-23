Rusya’dan Telegram’ı engelleme tehdidi

Rusya'da haberleşmeden sorumlu denetleme kurumu Roskomnadzor, mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engellemekle tehdit etti.
Roskomnadzor'un başındaki Alexander Zharov bugün yaptığı yazılı açıklamada Telegram'ın Rus yasalarını ihlal ettiğini belirtti.
Telegram'ı yöneten şirket hakkında denetleme kurumuna bilgi verilmesi gerektiğini aktaran Zharov, bu bilgi verilmezse mesajlaşma uygulamasının Rusya'da erişim engeliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'dan istenilen bilgilerin Roskomnadzor'a iletilmesi için verilen sürenin daraldığını vurgulayan Zharov, uygulamaya erişim engeli gelebileceğini söyledi.
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Reuters/DÇ/GA