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Deutsche Welle

Rusya’dan Telegram’ı engelleme tehdidi

Rusya’nın haberleşmeden sorumlu resmi denetleme kurumu Roskomnadzor, mobil mesajlaşma uygulaması Telegram’ı yasaları ihlal etmekle suçladı ve uygulamayı engellemekle tehdit etti

23 Haziran 2017 14:48

Rusya'da haberleşmeden sorumlu denetleme kurumu Roskomnadzor, mesajlaşma uygulaması Telegram'ı engellemekle tehdit etti.

Roskomnadzor'un başındaki Alexander Zharov bugün yaptığı yazılı açıklamada Telegram'ın Rus yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Telegram'ı yöneten şirket hakkında denetleme kurumuna bilgi verilmesi gerektiğini aktaran Zharov, bu bilgi verilmezse mesajlaşma uygulamasının Rusya'da erişim engeliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Mobil mesajlaşma uygulaması Telegram'dan istenilen bilgilerin Roskomnadzor'a iletilmesi için verilen sürenin daraldığını vurgulayan Zharov, uygulamaya erişim engeli gelebileceğini söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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