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Rusya’dan S-400 açıklaması: Sevkiyat, 2019 sonlarında başlayacak

S-400 anlaşmasının bir kısmının, Rusya'nın Türkiye'ye vereceği krediyle karşılanacağı belirtilmişti

23 Aralık 2017 21:08

Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre gazetecilerin, "Türkiye'ye S-400 sevkiyatının ne zaman başlayacağı" sorusuna yanıt veren Çemezov, "2019 sonlarında-2020 başlarında" dedi.

Kaç tane S-400'ün sağlanacağı sorusuna cevap vermeyen Çemezov, önce anlaşmanın imzalanması gerektiğini belirtti. Çemezov, Türkiye'yle kredi anlaşmasıyla ilgili soruların ise Rusya Maliye Bakanlığı'na sorulmasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, hafta içinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile varılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bir kısmının, Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını belirtmişti. 

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