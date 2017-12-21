Rusya, S-400 füzeleri için Türkiye'ye kredi verecek!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile varılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bir kısmının, Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını belirtti.

Rusya'da askeri ve teknik alanda dağıtılan ödül töreninde konuşan Kojin, "Tüm sorunlar çözüme kavuşturuldu. Anlaşma önümüzdeki günlerde uygulanmaya konulacak. Anlaşmanın bir kısmı Türkiye tarafından, bir kısmı da Rusya'nın sağlayacağı kredi sayesinde karşılanacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre Kojin, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının 2019 sonlarında ya da 2020 başlarında başlayacağını kaydetti.