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Dışişleri Bakanı: S-400 konusunda bir sorun yok, belki de bu hafta içinde imzalanacak

Bakan Çavuşoğlu S-400'lerin teslimatıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını söyledi

14 Aralık 2017 17:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 konusunda Rusya ile anlaşmanın sağlandığını belirterek, "S-400 konusunda bir sorun yok, belki de bu hafta içinde imzalanacak" dedi.

Konuşlandırma için teknik çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, nükler santrallerdeki çalışmalar gibi aynı şekilde S-400 için de askeri ve sivil teknisyenlerin yetiştirileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, kuruluş aşamasından teknisyen ihtiyacı olursa Rusya'dan geleceğini ancak bunun Rusya'nın asker ve silah konuşlandırma anlamına gelmediğini söyledi. Çavuşoğlu, bu çalışmaların Rusya'nın Türkiye'ye asker konuşlandırma anlamına gelmediğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu hafta başında Ankara'ya yaptığı ziyaretteki açıklamasında, Türkiye'ye sağlanacak S-400 füzelerinin kredi anlaşması konusunda mutabakat sağlandığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilgili yetkililerin bu hafta bir araya gelerek konuyu neticelendireceklerini söylemişti.

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