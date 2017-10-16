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Dünya

Rusya'dan Kerkük açıklaması

"Kürtlerin meşru haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmeli"

16 Ekim 2017 16:43

Irak ordusunun Kerkük operasyonuna ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki tüm sorunların barışçı yollardan çözülmesi ve Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyledi.

Basın mensuplarının Rusya'nın Kerkük'teki durum için arabuluculuk yapıp yapmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, şöyle konuştu:

"Irak'ın toprak bütünlüğü esas alınmalı"

"Moskova, Bağdat ile iyi ilişkileri destekliyor. Irak'la önemli bir ticaret hacmine sahibiz. Bunun yanı sıra Iraklı Kürtlerle de tarihsel olarak sıcak ve dostane ilişkilerimiz var. Rusya, hem Irak'la hem de IKBY ile olan ilişkilerini önemsiyor."

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Bağdat ve Kürtler arasındaki tüm sorunların Irak'ın toprak bütünlüğü esas alınarak diplomatik araçlarla ve barışçıl yollardan çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Peskov, Kürtlerin meşru haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumu sonrası bazı noktaların hükümete iade edilmesini isteyen ve dün gece Kerkük'e operasyon başlatan Irak ordusunun, 2 petrol sahası, 1 askeri üs ile havalimanında kontrol sağladığı belirtilmişti. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Peşmerge'ye ordu bünyesinde hareket etme çağrısı yapmıştı.

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