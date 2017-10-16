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Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'te PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak ile işbirliğine hazırız

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi vahim hatalara bir yenisini eklememeli"

16 Ekim 2017 15:51

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'teki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlanımda Irak hükümeti ile işbirliğine hazır olunduğunun belirtildiği açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi vahim hatalara bir yenisini eklememeli.Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan gelişmeler ve Irak hükümetinin tutumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada şunları vurguladı: 

IKBY’nin Irak Anayasasını ihlal etmek suretiyle gayrımeşru şekilde düzenlediği referandum sonrasında Irak Hükümeti’nin ülkenin toplumsal mozaiğinin bir modelini oluşturan ve tarih boyunca Türkmen soydaşlarımızın yurdu olan Kerkük şehrinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımları yakından takip ediyoruz.

Irak Hükümeti’nin Kerkük’te PKK terör örgütü elemanlarına müsamaha gösterilmeyeceğine, bunların mobilize edilmesinin savaş ilanı telakki edileceğine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

IKBY’yi son dönemde yaptığı vahim yanlışlara bir yenisini eklememesi yönünde ikaz ediyoruz. Kerkük’te toplumsal huzur ve barışı bozmaya yeltenebilecek PKK terör örgütünün bu bölgede melce bulmasına vesile olanlar tarafımızdan da sorumlu tutulacaktır.

Bu vesileyle, Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önemi bir kez daha vurguluyoruz. Irak topraklarındaki PKK mevcudiyetinin sonlandırılması bağlamında Irak Hükümeti ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzun altını çiziyoruz.

Türkiye, ülkede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesini teminen atacağı adımlarda Irak Hükümeti’nin yanında yer alacaktır.

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