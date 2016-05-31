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Politika

Rusya'dan Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi için iki şart

"Çalışma grubunun kurulmasına bile gerek kalmaz"

31 Mayıs 2016 14:54

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi İgor Morozov, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi için Moskova'nın iki şartı olduğunu söyledi:

"Uçağın zararının ödenmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ulusal bir kanala çıkıp özür dilemesi."

Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuşan Mozorov, "Rus-Türk ilişkilerinin düzelmesi yönündeki teklifler, sadece bizim birçok kez söylediğimiz koşulların yerine getirilmesi halinde bir anlam ifade edecek" diyen Mozorov, "Ankara'nın vurduğu Rus Su-24 uçağı ve hayatını kaybeden pilot için özür dilemesi ve uçağın zararını karşılaması gerek. Sadece bundan sonra ilişkilerin normale dönmesi konusu açılabilir" diye konuştu. 

Morozov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu düzeltmesinin çok kolay olduğunu belirterek, "Ulusal kanala çıkıp tüm yaşananlar sebebiyle Ruslardan özür dileyecek. Bunun ardından Rus-Türk ilişkileri eski düzenine oturacaktır, çalışma grubunun kurulmasına bile gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 24 Kasım’da hava sahasını "5 dakika içinde 10 kez uyarılmasına rağmen" ihlâl eden Rus savaş uçağını, Suriye sınırında düşürmüştü. Bu durum Ankara ve Moskova arasında krize neden olmuştu. Moskova yönetimi uçağın Suriye üzerinde düşürüldüğünü ve Türkiye’ye hiçbir tehditteşkil etmediğini söylerken, ABD ve sivil gözlemciler Rus uçağının Türk hava sahasını ihlâl ettiğini doğrulamıştı. Rusya Türkiye'den "özür ve tazminat" beklemişti ancak buna Türkiye'nin yanıtı olumsuz olmuştu. Bu durumu Rusya'nın Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları izlemişti.

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