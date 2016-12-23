​Rusya’dan homofobik yasak

Rusya, bilgisayar oyunu Overwatch’ın çevrimiçi çizgi romanına “lezbiyen öpücük” sebebiyle erişim yasağı getirdi.

Kaos GL’nin haberine göre, bir Twitter kullanıcısının hesabından duyurduğu erişim engeli açıklamasında “Rusya hukukuna aykırı olduğu için, bu çizgi romanı Rusya Federasyonu topraklarındaki oyuncularımızla paylaşamıyoruz” ifadesi bulunuyor.

Rusya hükümeti 2013 yılında reşit olmayan kişiler için “geleneksel olmayan ilişkilerin propagandası yapan” yayınları yasaklanmıştı.

“Çeşitliliği korumak ve kapsayıcı olmak bizim için önemli”

Çizgi romanın yazarı Michael Chu, Kasım ayında bazı karakterlerin LGBTİ olarak açılacaklarının haberini vermişti. Yayınlanan çizgi romandan sonra konuşan Chu “Bizim için çeşitliliği korumak ve kapsayıcı olmak çok önemli. Oyunda LGBTİ karakterlerin ilişkileriyle ilgili hikâyeler olsun istiyoruz. Bu hikâyeleri sadece duygusal değil ailesel ve sosyal ilişkileri de kapsayacak şekilde vermek istiyoruz” dedi.

“LGBTİ karakterler hikâyenin bir parçası olarak sunuluyor”

Londra Gaymers'tan Curtis Free ise LGBTİ karakter içermeyen oyunlara meydan okuyan Overwatch için “Böyle popüler bir oyunda LGBTİ karakter olması, oyunun herkes için olduğu mesajını veriyor. LGBTİ karakterlerini hikâyenin parçası olarak sunan oyunlar giderek artmasından çok mutluyum. Blizzard bu adımıyla LGBTİ karakterlerin ve kahramanların varoluşlarını görmezden gelmiyor, aksine oyuncuları için “normalliğini” savunuyor” ifadelerini kullandı.