Rusya'dan ferahlatan açıklama: 21 Aralık'ta kıyamet kopmayacak!

Rusya Meteoroloji Dairesi, 21 Aralık 2012’de dünyanın sonunun geleceğini öngördüğü iddia edilen Maya takvimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurumun başkanı Roman Vilfand, İnterfax ajansına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kıyamet belirtisi yok. O tarihte en büyük değişim, gündüzün, geceye kıyasla azami ölçüde azalması olacak. Bu da zaten her yıl aynı dönemde oluyor. Bir felaket veya kıyamet beklemiyoruz.”

Resmi açıklama yapılmasının nedeni de ilginç.

Özellikle son üç ayda Rusya’da “Zaten kıyamet günü yaklaşıyor” diye düşünen bazı insanlar emlak ve taşıt vergilerini ödememeye başlamıştı. Oysa Batılı uzmanlar da aslında Maya takviminin bitmediğini, sadece takvimdeki bir “çevrimin” bitip bir diğerinin başladığını söylüyorlar.