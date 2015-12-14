Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: Seçme şansımız olsa Türkiye'ye gitmezdik

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. Tur kura çekiminde Fenerbahçe-Lokomotiv Moskova'nın eşleşmesine ilişkin olarak Rusya Premier Ligi Başkanı Sergey Pryadkin, "UEFA, Rus ve Türk takımlarını ayırmadıysa demek ki güvenlik konusunda sorumluluğu üstleniyor ve bu güvenliği sağlayacaktır" dedi. Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko ise “Seçme şansımız olsa gitmezdik” açıklamasında bulundu.

Rusya Spor Bakanı: Seçme şansımız olsa gitmezdik

Rusya Spor Bakanı Vitaliy Mutko da Lokomotiv Moskova'nın, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacağı maça güvenlik garantisi verilmesi koşuluyla gitmesi gerektiğini söyledi. Mutko, “Seçme şansımız olsa, gitmezdik ama takvim belli. Bu konuya sakinlikle yaklaşmalıyız ve organizatörler güvenlik garantisi verirse gidilmeli” dedi.

Lokomotiv Moskova: İstanbul'a geleceğiz

Lokomotiv Moskova Sportif Direktörü Kirill Kotov, Rusya ile Türkiye arasındaki gelişmelerin futbolu etkilemeyeceğini ve maç için İstanbul'a geleceklerini söyledi. Kotov, "Futbol futboldur. Ülkeleri birleştirir. Hiçbir sorun olmaz. Daha önce karar aldığımız gibi Türk takımlarına karşı oynamalıyız ve oynayacağız. Türkiye'ye geleceğiz. Bizim için zor olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

'Futbol ilişkileri düzeltebilir'

Rusya Federasyon Konseyi senatörü Vyaçeslav Fetisov da, “Rusya ve Türkiye arasında yapılması planlanan maçlar iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltebilir. Bu siyasi etkileşimin olmadığı, sporla ilgili bir karar” dedi. Fetisov ayrıca tarafların güvenliğin tam olarak sağlanması için çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe: Umarım gerilim azalır

Fenerbahçe Asbaşkanı Nihat Özbağı, “İnşallah Lokomotif Moskova’yı da eleyeceğiz. Umuyorum ki Ülkemizin, Rusya ile ilgili yaşadığı gerilim de bu vesileyle azalır. Bizim için iyi bir kura oldu” dedi.