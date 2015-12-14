Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Rus, Galatasaray'a İtalyan rakip

Beşiktaş’ın vedasından sonra Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Galatasaray ile grubundan çıkma başarısını gösteren Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yollarına devam ediyor. Bugün yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'ye Rus rakip Lokomotif Moskova, Galatasaray'a İtalya'nın Lazio takımı çıktı.
Eşleşmeler şöyle:
Valencia - Rapid Wien
Fiorentina - Tottenham
Borussia Dortmund - Porto
Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova
Anderlecht - Olympiakos
Midtjland - Manchester United
Augsburg - Liverpool
Sparta Prag - Krasnodar
Galatasaray - Lazio
Sion - Braga
Shakhtar - Schalke
Marsilya - Athletic Bilbao
Sevilla - Molde
Sporting CP - Bayer Leverkusen
Villarreal - Napoli
St. Etienne - Basel
İlk maçlar içeride
Çekilişte seribaşı kulüpler, 18 ve 25 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak. Fenerbahçe, ilk maçını, aynı kentte iki karşılaşma yapılmasına izin verilmediği için 16 Şubat'ta yapacak.