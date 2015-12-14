Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye Rus, Galatasaray'a İtalyan rakip

Beşiktaş’ın vedasından sonra Şampiyonlar Ligi’ne havlu atan Galatasaray ile grubundan çıkma başarısını gösteren Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yollarına devam ediyor. Bugün yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'ye Rus rakip Lokomotif Moskova, Galatasaray'a İtalya'nın Lazio takımı çıktı.

Eşleşmeler şöyle:



Valencia - Rapid Wien

Fiorentina - Tottenham

Borussia Dortmund - Porto

Fenerbahçe - Lokomotiv Moskova

Anderlecht - Olympiakos

Midtjland - Manchester United

Augsburg - Liverpool

Sparta Prag - Krasnodar

Galatasaray - Lazio

Sion - Braga

Shakhtar - Schalke

Marsilya - Athletic Bilbao

Sevilla - Molde

Sporting CP - Bayer Leverkusen

Villarreal - Napoli

St. Etienne - Basel

İlk maçlar içeride

Çekilişte seribaşı kulüpler, 18 ve 25 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak. Fenerbahçe, ilk maçını, aynı kentte iki karşılaşma yapılmasına izin verilmediği için 16 Şubat'ta yapacak.