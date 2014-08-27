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Sağlık

Rusya’dan ebolaya karşı aşı

Rusya Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamada, ebola virüsüne karşı deneysel aşı hazırladıklarını ve bu aşının ilk denemelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi

27 Ağustos 2014 18:38

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, şu ana kadar 1427 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ebola virüsüne karşı Rusya deneysel bir aşı geliştirdi. Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova konuyla ilgili Ria Novosti'ye yaptığı açıklamalarda, "Rusya Sağlık Bakanlığı İvanov Enstitüsü çalışanları Gine'den döndüler. Bu hastalığı yayan virüsü ve özelliklerini biliyoruz. Şu anda elimizde klinik öncesi deneylerden geçmiş ve olumlu sonuçlar elde etmiş deneysel bir aşı var" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Bakan, şu anda elde edinilen aşının kontrollerden geçtiğinin altını çizerek, bunun başarıyla sonuçlanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın Rospotrebnadzor ile birlikte Rusya sınırları içerisinde Ebola virüsüne yakalanan kişilerin olup olmadığını araştırdığını belirten Skvortsova, "Batı ve Orta Afrika'dan gelen tüm direkt ve transit uçuşları kontrol edeceğiz. Bu da günde 36 uçuş demek oluyor. Ayrıca Afrika'dan okumaya gelen öğrencilerle de ayrı bir çalışma yapılacak" dedi.

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