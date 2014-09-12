Rusya'dan ABD'ye ilk tepki: Suriye operasyonları saldırı niteliğindedir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden onay almadan IŞİD ile mücadele için Suriye'de düzenleyeceği operasyonların saldırı eylemi niteliğini taşıyacağını ve uluslararası ilkeleri ihlal edeceğini savundu.

DHA'nın haberine göre, konu ile ilgili açıklamalar yapan Lukaşeviç, "ABD Başkanı yetkili makamların onayı olmadan Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları içerisinde İslam Devleti'ne operasyon düzenleyeceğini bildirdi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan atacağı bu adım saldırı eylemi niteliğindedir ve uluslararası ilkelere aykırıdır" diye konuştu.



Lukaşeviç açıklamasında, ABD'nin düzenleyeceği operasyonlar sonucunda Suriye hükümet güçlerinin de saldırı altında kalabileceklerini ve bu durumun Suriye krizinin daha da kötüleşmesine sebep olacağını ileri sürdü.