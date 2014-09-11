'ABD'nin Suriye'de operasyon yapmasını 'saldırı' olarak algılarız'

Suriye Milli Uzlaşı Bakanı Ali Haydar, ABD'nin Irak-Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı operasyonlarını genişleterek Suriye topraklarındaki militanları da dahil etme planlarıyla ilgili bir soruya "Suriye hükümetinin rızası olmadan yapılacak herhangi bir eylem, saldırı olarak görülecektir" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'le mücadele programını açıkladığı dünkü konuşmasında Irak'tan sonra Suriye'de de IŞİD'in hedef olduğunu ilan etmişti. Obama, "Irak’ta olduğu gibi Suriye’deki IŞİD’e karşı da harekete geçilmesi konusunda tereddüt etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.