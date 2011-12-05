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Yaşam

Rusya'daki seçimler 

05 Aralık 2011 18:07

-Rusya'daki seçimler  -Putin'in partisi, Antalya'daki sandıktan birinci çıktı -Antalya'da yaşayan bin 500 yerleşik Rus'tan sadece 300'ü oy kullanmak için sandık başına gitti -Türkiye'de yaşayan Ruslar, yeni dönemde Putin'den eğitim  ve sosyal reformlar beklediklerini söyledi (fotoğraflı-görüntülü) ANTALYA (A.A) - 05.12.2011 - Sefa Karacan - Vladimir Putin'in liderliğini yaptığı Birleşik Rusya Partisi, Antalya'da kurulan sandıktan birinci parti çıktı. Antalya'daki Ruslar, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın üyelerinin belirleneceği seçimler için dün Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğunda oy kullandı. Bin 500 yerleşik Rus vatandaşının yaşadığı Antalya'da sadece 300 seçmen oy verdi.Antalya'da kurulan sandıkta en çok oyu Vladimir Putin'in liderliğini yaptığı Birleşik Rusya Partisi aldı. İkinci sırada Komünist Parti'nin çıktığı sayımda üçüncü sıraya  Vladimir Jirinovski'nin liderliğini yaptığı Liberal Demokratik Partisi yerleşti. Partilerin aldığı oy sayıları açıklanmadı. -''Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etsin''- Rusya'da veteriner hekim olarak çalışırken 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Fethiye'de yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Natalia Kiseleva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin lideri Vladimir Putin'den yeni dönemde sağlık ve sosyal alanlarda reformların yanı sıra Türkiye'de doğan çocuklara Rusya vatandaşlığının bekleme süresi olmadan verilmesini istedi. Türkiye'de yaptığı bir evlilikten 2 çocuğu olduğunu kaydeden Kiseleva, eşinin devam eden bir dava nedeniyle tutuklu olduğunu, çalışma izni olmadığı için çocuklarına bakabilmek amacıyla Rusya'ya dönmek istediği söyledi. Putin'in ilk olarak yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmesini isteyen Kiseleva, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini talep etti. Evli ve bir çocuk annesi Ekaterine Oğuz da Rusya'da yeni bir dönemin başlayacağına inandığını ifade etti.  Oğuz, Putin'in 4 Marttan sonra devlet başkanlığı koltuğuna geçmesi halinde eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yenilikler yaşanacağını söyledi. Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade eden  Oğuz, Rusya Federasyonu'nun yurt dışına çıkan vatandaşlarının her alanda yanında olduğunu göstermesini istedi. -''İktidarda yeni yüzler görmek istiyoruz''- Rusya'da iktidarda yeni yüzler görmek istediğini söyleyen Ekaterine Koyuncu ise Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu, Rusya'da da Türkiye gibi gelişim ve yenilikçi açılımların olmasını, bunu yeni dönemde iktidara gelecek isimlerden beklediğini söyledi. Rusya'da en çok rüşvet konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Koyuncu, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşı kadınların çocukları için kolaylık yapılması istedi. Rusya'da emeklilik sisteminin yeni dönemde gözden geçirilmesini ve gelir düzeyinin yükseltilmesini beklediklerini belirten Koyuncu, ''Rusya dünyada söz sahibi ve lider ülke olmalı, bunun için çalışmalı'' dedi. (SFA-GÜÇ-TNC-HAN)

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