Rusya’da LinkedIn’e erişim engellendi

İş dünyasının sosyal medyası, profesyonel paylaşım platformu LinkedIn'e erişim Rusya'da perşembe günü engellendi. Moskova’da bulunan telekomünikasyon regülasyon birimi Roskomnadzor, LinkedIn ağının "Rus yasalarına aykırı davrandığı" gerekçesiyle engellendiğini açıkladı. Kurum, LinkedIn'in "Rus kullanıcıların bilgilerini yasak olmasına rağmen başka ülkelerde bulunan sunucularda kayıt altına aldığını" iddia etti.

Roskomnadzor açıklamasında, "Sosyal paylaşım sitesi LinkedIn, ihlalciler listemize kaydedildi ve internet sağlayıcılar tarafından engellenmesi gerektiği bildirildi" ifadesini kullandı.

LinkedIn temsilcileri, durumu açıklığa kavuşturmak için hemen Roskomnadzor ile görüşme talebinde bulundu.

Kremlin: Engelleme tamamen yasal

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, perşembe günü yaptığı basın toplantısında, siteye erişim engellinin "tamamen yasalara uygun biçimde" uygulandığını, bu yüzden Kremlin'in konuya müdahale etmeyeceğini ifade etti.

2014 yılında çıkarılan bir yasa kapsamında, Rusya'da mesajlaşma, arama motoru ve sosyal ağ hizmeti sağlayan yabancı şirketler, Rus kullanıcıların verilerini yalnızca Rusya'da kayıt altına alma hakkına sahip. Bu yasaya aykırı davranan şirketlerin internet sitelerine erişim engelleniyor.

Microsoft satın almıştı

Dünya çapında 467 milyon kayıtlı kullanıcısı olan LinkedIn'in Rusya'da yaklaşık beş milyon kullanıcısı var. Bu oran, sitenin dünya üzerindeki toplam kullanıcı sayısının yüzde 1'ini oluşturuyor.

Microsoft, LinkedIn'i 2016 yılı Haziran ayında 26 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu, şu ana kadar bir sosyal medya şirketi için ödenen en yüksek rakam.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/dpa, BÜ/GA