Rusya'da çekilen videodaki görüntü UFO mu?

T24

Cep telefonu ile cesedi görüntüleyenler, daha sonra bu videoyu paylaştılar ve görüntüler kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.Görüntüdeki "uzaylı"nın vücudunun parçalanmış olduğu ve kısmen kara gömüldüğü görülüyor.Şimdi internet üzerinde video görüntülerinin gerçekliğiyle ilgili büyük tartışma başlamış durumda. Görüntüleri izleyen kimi kullanıcılar bunların sahte olduğunu söylerken, kimileri de görüntülerin gerçek olduğunu, bölgeye düşen UFO'nun enkazının Rus yetkililerce temizlenmesinin ardından bu cesedin gözden kaçırıldığını iddia ediyorlar.