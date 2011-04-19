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Yaşam

Rusya'da çekilen videodaki görüntü UFO mu?

Rusya'nın Sibirya bölgesinde karlı arazide yürüyüş yaparken bir uzaylının cesedini..

19 Nisan 2011 03:00

T24 - Rusya'nın Sibirya bölgesinde karlı arazide yürüyüş yaparken bir uzaylının cesedini bulduklarını iddia eden iki kişinin iddiaları ortalığı karıştırdı.



Cep telefonu ile cesedi görüntüleyenler, daha sonra bu videoyu paylaştılar ve görüntüler kısa süre içerisinde milyonlara ulaştı.

Görüntüdeki "uzaylı"nın vücudunun parçalanmış olduğu ve kısmen kara gömüldüğü görülüyor.
Şimdi internet üzerinde video görüntülerinin gerçekliğiyle ilgili büyük tartışma başlamış durumda. Görüntüleri izleyen kimi kullanıcılar bunların sahte olduğunu söylerken, kimileri de görüntülerin gerçek olduğunu, bölgeye düşen UFO'nun enkazının Rus yetkililerce temizlenmesinin ardından bu cesedin gözden kaçırıldığını iddia ediyorlar.


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