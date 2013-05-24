Rusya'da 8,2 büyüklüğünde deprem!

Rusya'nın kuzeydoğusundaki Sakhalin ve Kuril adalarında 8.2 büyüklüğünde bir depremle meydana geldi.

Sarsıntının Japonya'nın başkenti Tokyo'dan da hissedildiği öğrenildi.

Depremin merkezinin denizin 601 kilometre altı olduğu bildirildi.

Rus yetkililer bölgede yaşayan halkın tehlike altında olduğunu ve yüksek bölgelere gitmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Depremin gerçekleştiği Kamçatka bölgesinde Rusya'nın en büyük likid doğalgaz tesisi ve nükleer denizaltı üssü de bulunuyor.

Rusya, depremden sonra verdiği tsunami uyarısını kaldırdı fakat vatandaşların artçı depremler için tetikte olması gerektiğini belirtti.