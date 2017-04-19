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Kültür-Sanat

Rusya'da 23 bin yıllık heykelcik bulundu

"Heykelcik, Rembrandt'ın tablosundaki Danae gibi"

19 Nisan 2017 18:44

Rusya'nın Bryansk bölgesindeki Hotılyovo'da 5 santim uzunluğunda, 23 bin yıllık çıplak bir 'Venüs' heykelciği bulundu.

Sputnik'in haberine göre arkeologlar tarafından bulunan 23 bin yıllık heykelcik, keskin vücut hatlarına sahip, mamut dişinden oyulmuş bir 'Venüs' (Roma mitolojisinde aşk ve güzelliğin koruyucusu tanrıça) heykelciği.

"Heykelcik, Rembrandt'ın tablosundaki Danae gibi"

Konuyla ilgili Siberian Times'a açıklama yapan Moskova Arkeoloji Enstitüsü Taş Devri Departmanı'ndan Dr. Konstantin Gavrilov da "Heykelde heybetli bir kadın tasvir edilmiş, ancak uzun ince bacaklarıyla olağanüstü zarif görünüyor. Bacaklarının hafifçe bükülmüş olması da Rembrant'ın tablosundaki Danae'yi hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

​Gavrilov ayrıca, heykelciğin 'üretkenliği' simgeliyor gözükse de yapılışının tarımın doğuşundan çok önce olması nedeniyle bunun imkânsız olduğunu ifade edip, "Heykelcik 23 bin yıl önce yapılmış. Bu gibi tarih öncesi heykelcikler tören ve ritüellerde kullanılıyor." dedi.

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