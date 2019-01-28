Rusya'yı ayağa kaldıran müze hırsızı yakalandı

Moskova’daki ünlü Tretyakovskaya Galerisi’nde bulunan Rus ressam İvanoviç Kuinci’nin Ay-Petri Kırım adlı tablosunu ziyaretçilerin gözleri önünde çalan hırsız yakalandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Tretyakovskya Galerisi’nde ziyaretçilerin içeride olduğu sırada duvardan tabloyu indiren bir kişi, sanat eserini çalarak kayıplara karıştı.

Görgü tanıkları, tabloyu götüren kişinin önce müze görevlisi olduğunu düşündüklerini, ancak birkaç dakika sonra tablonun çalındığının anlaşıldığını anlattı.

TASS ajansı, güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelinin kısa süre sonra yakalandığını; şüphelinin tabloyu yapımı süren bir binaya sakladığını söylediğini; polisin belirtilen adreste tabloyu bulduğunu yazdı.

Ajans, 31 yaşındaki şüphelinin Aralık 2018’de uyuşturucular ile yakalandığını; mahkemesinin sürdüğünü ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğunu yazdı.

Eserin, St. Petersburg Rus Müzesi’nden sergilenmek üzere Tretyakovskaya Galerisi’ne götürüldüğü; olayın da burada gerçekleştiği belirtildi.

Yerel basın, Rus ressam Arkhip İvanoviç Kuinci’nin 1898-1908 yılları arasında tamamladığı Ay-Petri.Kırım adlı yağlı boya tablonun değerinin yaklaşık 1 milyon doların üzerinde olduğunu duyurdu.