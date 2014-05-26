Rusya yanlıları havalimanı işgal etti

Rusya yanlısı milisler önce havalimanına giden yoları kesti, ardından da içerideki güvenlik güçlerini silah bırakmaya zorladı. Kendilerini "Donetsk Halk Cumhuriyeti" üyeleri olarak tanımlayan milislerin Sergei Prokofiev havalimanında havaya ateş açtığı belirtildi. Havalimanına uçakların inemediği belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Havalimanının basın sözcüsü yaptığı açıklamada "Şu an içeride silahlı şahıslar var. Böyle bir durumda herehangi bir uçuş hizmeti vermemiz mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi

Havalimanı baskını, Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı seçimini, "çikolata kralı" olarak bilinen Batı yanlısı işadamı Petro Poroşenko'nun kazandığı haberlerinin geldiği anlarda gerçekleşti. Sandık çıkış anketleri Poroşenko'nun oyların yüzde 55'inden fazlasını aldığına işaret ediyor.

48 yaşındaki Poroşenko zaferini ilan ettiği teşekkür konuşmasında, Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme ve aylardır krizin hüküm sürdüğü Doğu Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme sözü verdi.

Doğuda Rusya yanlısı ayrılıkçılar oy kullanılmasını önemli ölçüde engellemişti. Bölgede son birkaç gün içindeki çatışmalarda yaklaşık 20 kişi ölmüştü.

Donetsk'te hiçbir oy kullanma merkezi açılmadı. Bölge genelinde ise 12 seçim komisyonundan yedisi çalıştı.

Ayrılıkçılar Donetsk ve Luhansk'ın büyük bölümünde denetimi ellerinde bulunduruyor. Sandıkların kapanmasından dört saat kadar önce gayri resmi tahminler ülke genelinde katılımın yüzde 45 civarında olduğuna işaret ediyordu.