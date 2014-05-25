Ukrayna'nın doğusunda seçime engel



Rusya yanlısı devlet başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinden üç ay sonra Ukraynalılar devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 35 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede sandıklar Türkiye saati ile 20.00'ye kadar açık kalacak.

AFP'nin verdiği bilgilere göre Kiev, Lviv, Harkiv ve Odessa kentlerinde sabah saatlerinde vatandaşların seçime yoğun bir biçimde katıldıkları görüldü. Ancak ülkenin doğusundaki geniş kesimlerde oy kullanma işleminin yapılamadığı belirtiliyor. Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Donetsk kentinde şimdiye kadar seçim sandıklarının açılmadığı belirtiliyor. Donets Bölgesi'nde de gelen bilgilere göre 2 bin 430 sandıktan sadece 426'sında oy kullanılabildiği belirtiliyor.

Yerel basın yayın kuruluşları Dokuçayevsk kentinde seçim sandıklarına saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ayrılıkçıların idari binaları işgal ettiği Luhansk Bölgesi'nde de 12 bölgeden sadece 2'sinde oy kullanılabildiği belirtiliyor.

Ukrayna'nın Slavyansk kentinde cumartesi günü yabancı basın mensuplarına ateş açılmış, bu sırada İtalyan fotoğrafçı Andrea Ronchelli hayatını kaybetmişti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna'ya 1000 kadar seçim gözlemcisi gönderdi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı da seçimler sırasında güvenliği sağlamak için 55 bin polis ve 20 bin gönüllünün görev yapacağını açıkladı.