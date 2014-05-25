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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'da zafer Poroşenko'nun

Ukrayna'da Devlet Başkanlığı seçimini sandık çıkış anketlerine göre milyarder Petro Poroşenko kazandı.

25 Mayıs 2014 23:43

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinden üç ay sonra Ukraynalılar devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların Türkiye saati ile 20.00'de kapanmasından sonra ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sandık çıkış anketlerine göre, Poroşenko'nun yüzde 55,7 oranında oy aldığı tahmin ediliyor.

Muhalif politikacı Yulya Timoşenko'nun ise yüzde 12,9 oranında oy aldığı belirtildi.

 

‘Çikolata Baronu'

 

Petro Poroşenko'nun yaklaşık 1 milyar 300 milyon euroluk bir serveti bulunuyor. Kakao çekirdeği satarak ticarete başlayan milyarder iş adamı şekerleme fabrikalarını satın ala ala branşın devleri arasına girdi. "Çikolata Baronu" olarak bilinen Poroşenko'nun otomobil ve otobüs fabrikalarının yanı sıra bir tersanesi ve bir de özel televizyon kanalı bulunuyor.

Poroşenko temiz bir işadamı olarak biliniyor. Çesno (Dürüst) adlı sivil toplum kuruluşundan Svetlana Salişçuk şimdiye kadar bir yolsuzluk yaptığına dair elde veri olmadığını belirtiyor.  Poroşenko'nun siyasetçi olarak da şeffaf olduğunu kaydediyor.

Rusya'ya karşı muhalefet söz konusu olduğunda milyarder iş adamı aşırı sağcı söylemden de uzak duruyor. Poroşenko'nun sağ milliyetçi bir çizgi izlemektense ülkeyi bir arada tutmanın yollarını arayacağı sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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