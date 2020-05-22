Rusya ve Türkiye’den Koronavirüs aşısı için ortak çalışma kararı  

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, Rusya ve Türkiye aşı için ortak çalışma kararı aldı. Karar Rusya tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

İHA'nın haberine göre, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, yaptığı açıklamada video konferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ile görüştüğünü ifade etti. Popova, "Görüşmelerde Koronavirüs salgınının Rusya’daki ve Türkiye’deki durumu, virüse karşı oluşturulmaya çalışılan aşı çalışmaları, karantinadan çıkış sürecine yönelik atılan adımlar ve iki ülkedeki salgın durumunun daha kötüye gitmemesi hususuna ilişkin detaylar ele alındı" ifadelerini kullandı.

"Türk tarafının teklifi üzerine..."

Başkan Popova, Türk heyetinden aşı çalışmalarını ortak yürütme teklifi aldıklarını belirterek, "Türk tarafının teklifi üzerine aşı çalışmalarını ortak yürütme kararı aldık. Bilim adamları ve uzmanların aşıya yönelik bilgi alışverişi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

Türk hükümeti tarafından Koronavirüs'le mücadele kapsamında alınan kararlara da değinen Popova, "Türk heyeti, Koronavirüs'e yakalanan hasta vakalarının düşmesine ilişkin hükümet tarafından alınan kararlar, devlet tarafından normalleşmeye yönelik yapılan planlar, ekonomin farklı sektörlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yaklaşan turizm sezonu sebebiyle, salgının yayılmaması için bazı önlemler alınacak" ifadelerini kullandı. Başkan Popova, görüşmenin sonunda bilimsel ve teknik konularda anlaşmaya varıldığını açıkladı.