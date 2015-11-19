Rusya ve ABD'nin yeni IŞİD hedefi petrol tankerleri

Rusya IŞİD'in, 500 petrol tankerini vurduğuna ilişkin görüntüler yayınladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, 'son birkaç günde' 161 IŞİD petrol tankerinin vurulduğunu açıkladı.

ABD ve Rusya'nın yeni hedefi IŞİD'in petrol tankerleri oldu. Örgütün en önemli gelir kaynağı olan petrol ticaretini engellemek isteyen iki ülkeden üst üste bu yönde açıklamalar geldi.



Rus jetlerinin IŞİD'e ait petrol taşıyan 500 tankeri vurduğuna ilişkin görüntüler yayınlandı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde tankerlerin Suriye'den Rakka'ya petrol taşıdığı bilgisi verildi.



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Andrey Kartapolov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç günde Rus jetleri IŞİD'in Suriye'den Irak'a petrol taşıyan 500 tankerini vurdu. Bu durum militanların enerji kaynakları ihracatını önemli ölçüde baltaladı. Zira örgüt gelirini petrol kaçakçılığından elde ediyor" ifadelerini kullandı.

General Kartapolov, “Suriye’de bulunan SU-34 savaş uçağı pilotlarına 'petrol yüklü tankerleri gördüğünüz yerde izin almaya gerek duymaksızın imha edin' emrini verdik. Şu andan itibaren İŞİD’e finansman sağlayan bu yolun kapatılması için pilotlarımız serbest ava çıkmıştır” dedi.

Kerry: 161'den fazla tanker yok edildi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise, Denizaşırı Güvenlik Danışma Konseyi’nin (OSAC) 30. yıllık konferansında yaptığı konuşmada, IŞİD ile mücadeleye değinirken, "Bu mücadele Irak ve Türkiye üzerinden yüzlerce milyon dolar kazandıkları petrol kaçakçılıklarını engelleyene kadar devam edecek" dedi.

IŞİD'in petrol kaçakçılığı yapmasını engelleyeceklerini kaydeden Kerry, “Son birkaç günde gerçek manada para kaynakları olan petrol gelirleri üzerine eğiliyoruz. 161’den fazla petrol tankerlerini yok ettik. Bu mücadele Irak ve Türkiye üzerinden yüzlerce milyon dolar kazandıkları petrol kaçakçılıklarını engelleyene kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kerry, CNN’e verdiği mülakatta ise Türkiye ile ortak sınır operasyonu yapacakları şeklindeki sözlerini yineledi. Suriye'nin kuzey sınırının yüzde 75'inin kapalı olduğunu kaydeden Kerry, “Kalan 98 kilometrenin de kapatılması için Türklerle operasyon yapacağız” dedi.

Kerry, Suriyeli Arapların ve Kürtlerin de IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’nın üzerine gitmeye devam ettiklerini kaydetti. Fransa ve Rusya’nın da bu şehre hava saldırılarını artırdıklarını hatırlattı.

IŞİD’in herhangi bir din ile ilişkisi olamayacağını kaydeden Kerry, tarihte hiçbir din ve ideolojinin, masum sivillerin katledilmesini meşrulaştıramayacağını söyledi.

Özellikle Cumhuriyetçi Parti kanadından Suriyeli mültecilerin kabul edilmesine gösterilen tepkilere cevap veren Kerry, Suriyeli mültecilerin tehdit olmadığını vurguladı.

Kerry, “50 yaşındaki bir kadının ve onun torununun bir tehdit olduğunu kim söyleyebilir?” şeklinde konuştu.

ABD’de Paris saldırılarının ardından yaklaşık 20 eyalet valisi Suriyeli mültecilerin eyaletlerine yerleşmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.