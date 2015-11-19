IŞİD dergisi Mısır'da yolcu uçağını düşürmekte kullanıldığı iddia edilen bombanın fotoğrafını yayımladı

IŞİD'in propaganda dergisi Dabiq, geçen ay Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Rus yolcu uçağını düşürmekte kullanıldığı iddia edilen el yapımı bombanın fotoğrafını yayınladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Dabiq dergisi, Sina Çölü'ne çakılan Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen bombanın fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta, bir içecek kutusu ile fünyeye benzer bir cisim görülüyor. Dergide yayınlanan fotoğrafların gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, "cihatçıların ele geçirdiği" iddia edilen pasaport fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.

Rus Kogalymavia Havayollarına ait Airbus 321 tipi uçak, Mısır'ın tatil beldesi Şarm el Şeyh'ten havalandıktan 23 dakika sonra Sina Yarımadası'na düşmüş, 224 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

İngiltere ve ABD istihbaratları, Rus yolcu uçağının düşürüldüğü yönünde güçlü bulgular olduğunu açıklamış ancak bu iddialar Rusya tarafından yalanlanmıştı.

Rusya, önceki gün uçağın düşürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu açıklamıştı.