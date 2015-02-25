Rusya uzayda 'yolları ayırıyor'

Rus uzaycılık kurumu Ruskosmos'tan yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) 2024'te görev süresinin sona ermesinin ardından Rusya kendi uzay istasyonunu inşa edecek.

Yeni istasyonun yapımında, ISS'te kullanılan Rusya'ya ait modüllerden yararlanılacak. Ruskosmos'un açıklamasında, "Rusya'nın uzaydaki varlığının güvence altına alınması için ISS'in birçok bloğunun değerlendirilebileceği" belirtildi.

ISS'in maliyeti yıllık 3 milyar dolar

ISS'e Rusya'nın dışında ABD, Kanada, Japonya, Brezilya ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu 11 Avrupa ülkesi katkı sağlıyor.

Yerküreden yaklaşık 350 kilometre yükseklikteki bir rotada ilerleyen ISS'in yıllık maliyeti yaklaşık 3 milyar doları buluyor.

Yapımına 1998'te başlanan ISS'te 2000 yılından bu yana bilimsel araştırmalar yürütülüyor. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki istasyon 450 ton ağırlığında. ISS'te, belirli aralıklarla değişen 6'şar kişilik mürettebat görev yapıyor.

Ambargo uzaycılığı olumsuz etkiliyor

Rusya, kendi uzay istasyonu Mir'in görevine 2001 yılında son vermiş, istasyon atmosfere girerek yanmıştı.

Rusya'ya Batılı ülkelerce uygulanan ekonomik ambargo, uzaycılık çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Rus ekonomisi resesyonun eşiğinde. Uzaycılık projelerinin ihtiyaç duyduğu hassas elektronik parçalar ise yaptırımlar nedeniyle sevk edilmiyor.