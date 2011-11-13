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Yaşam

Rusya, uzay aracını kurtaramadı ANKARA (A.A)

13 Kasım 2011 11:39

-Rusya, uzay aracını kurtaramadı ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Rusya'nın Mars'ın en büyük uydusu Phobos'a gönderdiği, ancak Dünya'nın yörüngesinde kalan insansız uzay aracını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı. Rus uzay kurumu Roskosmos'dan bir yetkili, "Phobos-Grunt uzay aracının telemetrik verilerini elde etmek ve komuta sistemini faaliyete geçirmek için yapılan tüm girişimler başarısız oldu. Uzay aracının kaybedildiği düşünülebilir" dedi. Aynı yetkili, Rus uzay kurumunun bu başarısızlıkla ilgili gelecek günlerde resmi bir açıklama yapacağını belirtti. Rusya'nın uzay çalışmaları konusunda büyük umut bağladığı Phobos-Grunt uzay aracı salı gecesi Zenit füzesiyle Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden fırlatıldıktan sonra yörüngede takılıp kalmış, uzayın derinliğine açılmak için motorlarını çalıştıramamıştı. Rus yetkililerin aracın bataryalarının tamamen tükenmeden yeni yazılım yüklenerek sorunun çözülmesi için üç gün zaman bulunduğu yönündeki açıklamasından sonra bazı uzmanlar, mühendislerin bunu başaramaması durumunda uzay aracının Dünya'ya düşen en tehlikeli uzay atığı olabileceği uyarısında bulunmuşlardı. 165 milyon değerindeki uzay aracının bilgisayarıyla ilgili sorun giderilemezse birkaç gün içinde Dünya'ya düşme tehlikesi bulunduğu bildirilmişti.

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