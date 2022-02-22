Rusya-Ukrayna gerilimiyle petrol ve altın fiyatları yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylandı. Putin'in Batı ile gerilimi artıran kararı ve konuşmaları sonrası AB ve ABD'den yaptırım mesajları geldi. Gerilimin tırmanması Brent petrolü yüzde 3 yükselişle 94 doların üzerine taşıdı.

Ukrayna ile ilgili jeopolitik risklerin tırmanması spot altının da 1908 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösterdi.

ABD vadeli borsalarda yüzde 1 civarında düşüş yaşanırken, dolar endeksi 96 seviyelerinde yer aldı.

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Ukrayna'da savaş kapıda; Putin, tanıdığı ayrılıkçı devletlere asker gönderiyor; ABD ve Avrupa alarmda