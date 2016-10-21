Rusya: Türkiye'nin Suriye'deki hava operasyonlarından endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Halep'in kuzeyinde YPG'yi hedef alan hava operasyonlarından 'endişe duyduklarını' söyledi. Guatemalalı meslektaşı Carlos Morales'le yaptıkları görüşmenin ardından konuşan Sergey Lavrov, Suriye'den gelen "Türk uçakları hava sahamızı ihlal ederse düşürürüz" açıklamasıyla ilgili olarak da "Suriye egemen bir devlet" ifadelerini kullandı.

Türk savaş uçakları, Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Maarrat Umm Hawsh bölgesine hava harekatı düzenlemiştii. TSK, 18 PYD/YPG hedefinin vurulduğunu açıklamıştı.

Suriye: Düşürürüz

Operasyonların ardından Suriye ordusundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suriye hava sahasını bir kez daha ihlal etmeye çalışacak Türk savaş uçaklarının icabına bakılacak ve tüm imkanlar kullanılarak düşürülecektir.”

Rusya: Endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Türkiye'nin yaptığı operasyon ve Suriye'nin tepkisi soruldu.

Lavrov, şunları söyledi:

"Suriye egemen bir devlet. Kürt grupların bulunduğu bölgelerin vurulmasından endişe duyuyoruz.

Türkiye koalisyonun bir parçası, amaç IŞİD ve Nusra'yı yenmek. İnanıyorum ki bu koalisyonun başı olan ABD, sadece belirlenen hedefleri vuracaktır."

“Kriz öncesi seviyeye ulaşmadı"

Öte yandan Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Türkiye ile Su-24 uçağının vurulması sebebiyle bozulan ilişkilerinin henüz kriz öncesi seviyesine ulaşmadığını, sürecin hâlâ devam ettiğini bildirdi.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlişkilerin düzelme süreci hala devam ediyor. Sürecin sona erdiğini söylemek henüz imkansız" ifadesini kullandı.

Zaharova şöyle devam etti:

"Üst düzey temasların ardından ilişki düzeyinin düzelmesine yönelik bazı belgeler imzalandı. Sizlerin de bildiği üzere, belgelerin imzalanmasından hayata geçirilmesine kadar belirli bir sürenin geçmesi gerek. Bu örnek, ilişkilerin düzelme sürecinin hala devam ettiğini gösteriyor.”

Rus sözcü, Suriye konusunda ise, "Türk meslektaşlarımla temasımız yeniden kuruldu ve fikir alışverişi yapıyoruz. Bölgede yaşananlara ilişkin tavrımızı dile getiriyoruz ve Türkiye’nin yaptıkları hakkında değerleme yapıyoruz" dedi.