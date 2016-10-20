TSK: YPG, Afrin'den Türkiye'ye havan mermisi attı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye Afrin'den YPG beş adet top/havan mermisi atıldı. TSK'nın açıklamasında, "Fırtına obüsleri ile atış yapılarak misli ile mukabelede bulunulmuştur" dendi.

Hatay İskenderun'daki 9'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 3'üncü Hudut Bölük Komutanlığı (Curcurum), Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye, bugün sabah 05:50 sularında sınır ötesindeki Afrin'den 5 adet top/havan mermisi atıldı. Olayda herhangi bir mal ve can kaybı olmadığı belirtildi. Angajman kuralı gereği; 07:10-07:25 saatleri arasında atışın yapıldığı tespit edilen Afrin bölgesindeki PYD/YPG hedeflerine Curcurum Hudut Bölüğünde konuşlu Fırtına obüsleri ile atış yapılarak misli ile mukabelede bulunulduğu açıklandı.

PYD hedefleri dün gece vurulmuştu

Dün gece PYD hedefleri vurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah yaptığı açıklamada "PYD'nin Bab istikametindeki 5 meskun mahal (Al Hasi, Eashiyah, Urum Al Qurah, Wardiyah, Kawl Suruj) ve Shahba Barajı’nı ele geçirerek kontrol altına aldığı alanı doğuya doğru genişlettiği" açıklandı. Açıklamada, şunlar ifade edilmişti:

"Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı, PYD/PKK’ya ait karargah, toplanma/barınma ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan 9 bina, 1 zırhlı araç, 2’si silahlı 4 aracın imha edildiği ifade edildi. Harekat sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiği."